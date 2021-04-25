В британской разведке назвали Россию «ослабевающей» державой

Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» державой, однако представляющей одну из наиболее насущных проблем. Он заявил об этом в интервью The Sunday Times.

«Россия - объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период», — сказал он.

Мур добавил, что Россия для него представляет одну из наиболее насущных проблем. Великобританию, по его словам, беспокоит большое число российских войск на границе с Украиной и вероятность «вторжения».

По мнению Мура, поведение России в Чехии заставляет проводить параллели с ситуацией в отношениях России и Украины. «Когда получаешь такую модель безрассудного поведения, и потом смотришь на то, что происходит вокруг Украины — конечно же, это нас беспокоит», — отметил он. Глава разведки заключил, что Британия координирует свои действия с союзниками, чтобы убедиться, что посылает «четкие сигналы» президенту России Владимиру Путину.

Ранее глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки, Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию самой острой угрозой безопасности.

22 марта Британия официально объявила Россию «величайшей» ядерной и военной угрозой европейской безопасности. Соответствующий документ опубликовал Минобороны страны. В документе отмечается, что Москва располагает возможностью лишить Лондон и союзников свободы действий «с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО».