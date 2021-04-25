В Швеции назвали отвод российских войск от границы «дымовой завесой»

В Швеции назвали «дымовой завесой» отвод от границы и возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге России. Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист (Peter Hultqvist) в эфире телеканала SVT.

По словам Хультквиста, Россия оставляет у границ вооружение и может быстро перебросить туда личный состав.

«Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», — отметил министр. Он добавил, что Москва может «повышать и понижать уровень напряженности» в регионе в зависимости от своих интересов.

Хультквист также обвинил Россию в эскалации конфликта и создании «чрезвычайно напряженной ситуации».

Ранее МИД России обвинил Украину в стягивании войск к Донбассу. Киев не стремится урегулировать конфликт в регионе, считает представитель российского ведомства Мария Захарова.

В последние недели на фоне обострения ситуации в Донбассе Украина провела ряд учений, в том числе с танками, артиллерией и стрельбой. Власти допустили введение особого режима и ограничений для граждан в отдельных районах страны в связи с подобными мероприятиями.

В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что Российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.