Россия обвинила Украину в стягивании войск к Донбассу

МИД России обвинил Украину в стягивании войск к Донбассу. Киев не стремится урегулировать конфликт в регионе, считает представитель российского ведомства Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Так дипломат прокомментировала запись в блоге главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по итогам дискуссии ЕС о ситуации вокруг Украины. «Считаем опубликованный текст образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события, разобраться в их причинах и понять их трагические последствия», — заявила Захарова.

По ее мнению, Брюссель давно распространяет ложные данные о роли России в украинском конфликте и оказывает Киеву «безоглядную поддержку». Москва надеется, что ЕС перестанет распространять грубую дезинформацию о российской агрессии и побудит Киев соблюдать Минские соглашения.

В последние недели на фоне обострения ситуации в Донбассе Украина провела ряд учений, в том числе с танками, артиллерией и стрельбой. Власти допустили введение особого режима и ограничений для граждан в отдельных районах страны в связи с подобными мероприятиями.