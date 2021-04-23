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Россия обвинила Украину в стягивании войск к Донбассу

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

МИД России обвинил Украину в стягивании войск к Донбассу. Киев не стремится урегулировать конфликт в регионе, считает представитель российского ведомства Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Так дипломат прокомментировала запись в блоге главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по итогам дискуссии ЕС о ситуации вокруг Украины. «Считаем опубликованный текст образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события, разобраться в их причинах и понять их трагические последствия», — заявила Захарова.

По ее мнению, Брюссель давно распространяет ложные данные о роли России в украинском конфликте и оказывает Киеву «безоглядную поддержку». Москва надеется, что ЕС перестанет распространять грубую дезинформацию о российской агрессии и побудит Киев соблюдать Минские соглашения.

В последние недели на фоне обострения ситуации в Донбассе Украина провела ряд учений, в том числе с танками, артиллерией и стрельбой. Власти допустили введение особого режима и ограничений для граждан в отдельных районах страны в связи с подобными мероприятиями.

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