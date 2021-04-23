Украина начала учения на границе с Крымом

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины начали учения на одном из полигонов Херсонской области, граничащей с Крымом. Об этом в пятницу, 23 апреля, передает ТАСС со ссылкой на сообщение командования Объединенных сил ВСУ.

Учения проходят «в условиях, максимально приближенных к боевым», подчеркнуло командование. В них участвуют боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и расчеты зенитных установок.

«Основное внимание уделяется инженерному оборудованию огневых позиций, их охране и обороне, а также быстрой смене позиций», — заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

В последние недели на фоне обострения ситуации в Донбассе Украина провела ряд учений, в том числе с танками, артиллерией и стрельбой. Власти допустили введение особого режима и ограничений для граждан в отдельных районах страны в связи с подобными мероприятиями.