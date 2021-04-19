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Боррель оценил возможность новых санкций против России

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Фото: Francois Walschaerts / Reuters

ЕС пока не планирует расширение санкций против России или массовую высылку российских дипломатов, но не исключено, что ситуация может измениться. Так возможность новых ограничений против Москвы оценил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе брифинга, трансляция которого велась на видеоресурсе Европейской комиссии.

Боррель рассказал журналистам, что в ходе прошедшей видеоконференции глав МИД все страны-участницы ЕС выразили солидарность с Чехией, решившей выслать 18 российских дипломатов из-за подозрений в работе на спецслужбы. При этом со стороны стран-участниц объединения не было призывов к массовой высылке сотрудников российских дипмиссий во всем ЕС или к расширению санкций, отметил Боррель. «Все может поменяться, но пока ситуация такова», — добавил дипломат.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.

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