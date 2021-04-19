МИД России рассказал об «абсурдной» высылке российских дипломатов из Чехии

Высылка российских дипломатов из Чехии — «абсурд и дикость», а предлог для нее — состряпанные на скорую руку фейки, разрушающие двусторонние российско-чешские отношения. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею ввиду, всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений. Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом», — приводит агентство слова Захаровой.

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Дипломат с возмущением заключила, что, несмотря на современные информационные условия, придуманные и вброшенные фейки могут стать основанием для разрушения двусторонних российско-чешских отношений — и буквально это сейчас и происходит.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, известных по шпионскому скандалу вокруг дела Скрипалей. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.