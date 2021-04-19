Россия
 
Последние новости
Кремль прокомментировал план покушения на Лукашенко
Власти Украины допустили введение особого режима в отдельных районах
Девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок
Кончаловский предложил заплатить вдове Рязанова за американскую «Иронию судьбы»
«Семейную ипотеку» в России распространят на строительство частного дома
Китайские власти захотели отобрать бизнес у основателя Alibaba
Туриста арестовали в аэропорту из-за запрещенной вещи в его буррито
Гарик Харламов опубликовал «предсказание» Кобзона о закрытии Турции и Танзании
Чехия отказалась делиться с Россией деталями расследования взрывов во Врбетице
Песков прокомментировал сообщения о «критическом» состоянии Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль оценил высылку Чехией российских дипломатов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Кремле расценивают действия Чехии, выславших из страны российских дипломатов, как провокационные и недружественные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 19 апреля.

Песков подчеркнул, что Кремль не согласен с выводами чешской стороны о якобы причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин.

Накануне Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля. Это стало ответом на действия чешских властей, которые 17 апреля объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Сенатор Владимир Джабаров допустил заморозку отношений между странами в случае, если Прага продолжит обвинять РФ. Он также считает, что чешские власти пытались таким образом угодить США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России допустили заморозку отношений с Чехией
Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии
Польша выслала трех российских дипломатов