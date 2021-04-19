Кремль оценил высылку Чехией российских дипломатов

В Кремле расценивают действия Чехии, выславших из страны российских дипломатов, как провокационные и недружественные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 19 апреля.

Песков подчеркнул, что Кремль не согласен с выводами чешской стороны о якобы причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин.

Накануне Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля. Это стало ответом на действия чешских властей, которые 17 апреля объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Сенатор Владимир Джабаров допустил заморозку отношений между странами в случае, если Прага продолжит обвинять РФ. Он также считает, что чешские власти пытались таким образом угодить США.