Чехия отказалась делиться с Россией деталями расследования взрывов во Врбетице

Чехия отказывается делиться с Россией деталями расследования взрывов во Врбетице, к которым, по версии Праги, причастны российские разведслужбы. Об этом заявил и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек, передает новостной портал Novinky.cz.

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Гамачек сообщил журналистам, что чешская разведка может опубликовать специальный доклад, посвященный инциденту, но он будет содержать лишь часть информации. «Российская сторона не должна знать всего, что нам известно об этой операции», — сообщил политик. Он пояснил, что не исключено, что Россия попытается опубликовать какие-то документы, призванные опровергнуть чешскую версию событий.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.