Чехия заявила об уничтожении резидентур российской разведки в стране

Чехия уничтожила резидентуры российской разведки в стране. Об этом заявил вице-премьер и исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек, его слова приводит РИА Новости.

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Гамачек напомнил, что Россия выслала больше чешских дипломатов, чем Чехия — сотрудников российских диппредставительств. «Русские своей резкой реакцией обнаруживают, насколько их задело то, что чешские силовики уничтожили резидентуры СВР и ГРУ», — заявил политик.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.