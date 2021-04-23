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Россия предложила Германии и Франции обсудить положение в Донбассе

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Дмитрий Козак
Дмитрий Козак
Фото: Алексей Дружинин / РА Новости

Россия предложила Германии и Франции до 27 апреля обсудить положение в Донбассе. Об этом сообщается в письме заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, сообщает РИА Новости.

«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — написал он.

Дмитрий Козак также призвал к честному рассмотрению возможных путей реализации Минских соглашений.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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