Кравчук отказался ездить на переговоры в Минск

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук отказался от дальнейших поездок в Минск на переговоры, сообщает РИА Новости.

По его словам, Белоруссия окончательно стала подотчетна России в своей политике, а ее президент Александр Лукашенко превратился в «российского вассала». «Я туда не поеду, думаю, и делегация туда не поедет», — сказал Кравчук.

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Ранее Кравчук уже предлагал перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в другую страну, так как Минск находится «под каблуком России». «Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине», — говорил он.

В ответ на это Лукашенко назвал инициативу Киева «несусветной глупостью», но при этом отметил, что не станет препятствовать задумке о переносе площадки. «Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну», — сказал белорусский лидер.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.