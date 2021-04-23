Кравчук обратился к россиянам

Первый президент Украины, глава делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выразил готовность с оружием в руках защищать свою страну. Об этом он заявил в телеэфире, передает РИА Новости.

«Если вы надумаете — я обращаюсь к россиянам — вынудить Украину действовать другим способом, при помощи силы, то имейте в виду: сегодня украинская армия, украинский народ, каждый человек, который живет в Украине и чувствует себя патриотом и защитником украинской земли, встанет на защиту своей земли», — сказал Кравчук.

Он заверил, что намерен поступить так же. «Я лично, пока буду иметь возможность держать оружие в руках, возьму его и буду защищать свою землю», — добавил глава украинской делегации.

Ранее Кравчук назвал отказ России от переговоров в «минском и нормандском форматах» условием для расторжения с ней всех дипломатических отношений.

В начале апреля он заявил, что будет стрелять из личного оружия по «спрыгивающим возле его дома с российскими флагами».