Кравчук рассказал о готовности внука стрелять по людям с «российскими флагами»

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук рассказал о готовности своих внука и сына защищать страну от внешней угрозы, стреляя по «людям с российскими флагами». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, его семья разделяет мнение о необходимости сражаться за свою «землю и страну». Политик заверил, что хоть высказывает «позицию пожилых людей», готов лично отправиться на фронт. «Жена уже не пойдет, потому что она не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция», — сказал Кравчук.

Ранее политик пообещал лично убивать «врагов Украины» в случае возобновления военного конфликта на юго-востоке страны. «Оружие почищено и подготовлено. (…) Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки (могут) оружие держать и пока видеть врага буду», — заявил он.

Позже, однако, Кравчук заверил, что «немного преувеличил», поскольку у него «возраст уже не стрелковый», и добавил, что не жалеет о сказанном.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.