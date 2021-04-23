Кравчук призвал Зеленского отказаться от поездки «на поклон» в Москву

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук назвал предложение президента России Владимира Путина о встрече в Москве приглашением «на поклон» и призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от поездки, пишет портал «КП.ua».

По его словам, переговоры «глобального масштаба» между Россией и Украиной должны проходить только в нейтральной стране. «Ну, скажем, Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть Россия», — уточнил Кравчук. Он пояснил, что расценивает предложение Путина как желание, «чтобы ему кланялись и просили прекратить войну».

Дипломат отметил, что предложение Зеленского к Путину о встрече в Донбассе, напротив, является практичным. В качестве возможных площадок для переговоров он предложил рассмотреть «оккупированные» Донецк и Луганск.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время. Глава Украины пообещал ответить на предложение позже.