У границ России заметили «сразу трех гостей» из НАТО

Два разведывательных беспилотника RQ-4 Global Hawk ВВС США, а также стратегический разведывательный самолет RC-135W ВВС Великобритании приблизились к границам Крыма и Кубани. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный осведомитель» со ссылкой на данные мониторинга.

«Сразу три гостя у границы вдоль Крыма и Кубани», — говорится в сообщении. Уточняется, что беспилотники взлетели с авиабазы НАТО в Сигонелле.

По данным портала avia.pro, несколько дней назад американский БПЛА RQ-4 нарушил закрытую для полетов зону вблизи Крыма, российские средства ПВО отреагировали на это, нацелив на летательный аппарат ракеты, однако военные не стали открывать огонь. Американская сторона случившееся не прокомментировала.

Россия на период с 20 по 24 апреля вводила временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. В международном извещении для пилотов были указаны координаты зоны ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров. В нее входят воздушное пространство южной части Крыма от Севастополя до Феодосии, территориальные воды у южного берега полуострова и часть международных вод Черного моря.