Россия ввела ограничения на полеты над Крымом и Черным морем

Временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря введены Россией на период с 20 по 24 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию от международного извещения для пилотов (NOTAM).

«Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов», — сказано в документе.

В нем указаны координаты зоны ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров. В нее входят воздушное пространство южной части Крыма от Севастополя до Феодосии, территориальные воды у южного берега полуострова и часть международных вод Черного моря.