Крым обратился в СК по факту водной блокады полуострова Украиной

Депутаты Крыма обратились в Следственный комитет и передали материалы по ущербу от водной, энергетической и транспортной блокады полуострова Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального парламента Владимира Константинова.

«Ответят перед судом и энергетические террористы, и подстрекатели крымофобии», — сказал он.

В списке причастных к произошедшему указаны семь человек, в том числе бывшие украинские президенты Петр Порошенко и Леонид Кравчук. Также в перечень попали бизнесмен, бывший вице-премьером республики Ленур Ислямов, постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, бывшие парламентарии Рефат Чубаров и Андрей Сенченко. По словам Константинова, одним из главных фигурантов стал Порошенко, чья ответственность «вовсе не исчерпывается организацией водной блокады».

Глава СК Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о ситуации с перекрытием подачи воды по Северо-Крымскому каналу. По предварительной оценке, ущерб агропромышленному комплексу Крыма может составить более 200 миллиардов рублей. Общая сумма иска может составить до десяти триллионов рублей.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.