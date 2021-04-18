Подсчитан ущерб сельскому хозяйству Крыма от водной блокады Украины

Ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Крыма из-за водной блокады со стороны Украины, по предварительной оценке, превысил 200 миллиардов рублей. Об этом агентству ТАСС рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства.

Блокирование канала существенно повлияло на урожайность, объем производства сельхозпродукции и доходность предприятий отрасли. «Из-за прекращения гарантированного орошения практически полностью из севооборота исключены влагозависимые культуры — кукуруза, рис, соя. Значительно сокращены объемы производства овощей открытого грунта», — указали в ведомстве.

Также значительные потери понесла рыбная отрасль и животноводство. Еще одним последствием водной блокады в министерстве назвали сокращение производства кормовых культур, в результате чего сократилось поголовье сельскохозяйственных животных.

Ранее постпред полуострова при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что Крым не будет просить воду у Украины. «Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам», — сказал политик. Он пообещал, что власти полуострова решат вопрос нехватки воды. Постпред заявил, что вопрос будет решен благодаря сбору пресной воды, активному опреснению очистных сооружений и строительству плотин, водохранилищ, опреснительных станций.

Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что полуостров будет судиться с Киевом из-за ущерба, причиненного водной, энергетической и транспортной блокадой. Он пояснил, что Россия была вынуждена потратить миллиарды из-за действий Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.