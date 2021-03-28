Крым предъявит иски по водной блокаде трем гражданам Украины, выступившим ее организаторами. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов, передает РИА Новости в воскресенье, 28 марта.

«Иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — заявил чиновник.

По словам Константинова, иски предъявят депутату Верховной Рады Украины Мустафу Джемилеву и бывшим депутатам Рефату Чубарову и Андрею Сенченко. Чиновник добавил, что ответственность за водную блокаду Крыма несет как нынешнее, так и предыдущее руководство Украины.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что сумма ущерба, по предварительным оценкам, составила 1,47 триллиона рублей.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.