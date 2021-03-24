Власти Крыма заговорили об иске к Украине на 10 триллионов рублей

Власти Крыма могут подать иск к Украине из-за водной блокады на десять триллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс, передает ТАСС.

Он уточнил, что сумма ущерба от блокады на сегодняшний день составляет 1,5 триллиона рублей. «Это прямой ущерб. Но сумма может увеличиться. Я предполагаю, что в сумме может быть до десяти триллионов рублей», — добавил Фикс.

По его словам, первые документы для выставления иска Украине будут подготовлены к концу апреля.

В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти подадут иск о водной блокаде к середине 2021 года. На очереди — иски по транспортной и энергетической блокадам, отметил он.

«Северо-Крымский канал стал серьезной проблемой. Изуродовано более 400 километров крымской земли вдоль него, нам придется все это приводить в порядок. Его в таком виде оставлять нельзя — это серьезнейшая экологическая катастрофа, люди из окрестных сел жалуются на то, что уже произошли изменения», — сказал Константинов, подчеркнув, что ремонт объекта обойдется в «миллиарды и миллиарды денег».

16 марта вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал смешным решение властей Крыма судиться с Киевом из-за водной блокады. По его словам, согласно Женевской конвенции, ответственность за гражданское население на оккупированной территории несут оккупанты.

О планах крымского руководства судиться с Украиной стало известно 10 марта. Константинов говорил, что Россия была вынуждена потратить миллиарды из-за действий Киева.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство местных жителей поддержали это решение. Украина считает это оккупацией, из-за чего перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.