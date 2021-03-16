Крым выбрал юристов для иска к Украине по «запредельной» сумме ущерба

Крым привлек юристов-международников для формирования первого иска против Украины из-за водной блокады. Об этом «РИА Новости» рассказал первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс.

Он уточнил, что на следующей неделе состоится заседание рабочей группы. «Уже сейчас можно сказать, что сумма ущерба запредельная», — добавил политик.

Фикс отметил, что иск по поводу перекрытия Украиной Северо-Крымского канала надо было сформировать гораздо раньше, поскольку на его подготовку уйдет не менее месяца. Накануне он рассказал, что Крым оценивает ущерб от водной блокады «где-то между 10-20 триллионов рублей».

О планах судиться с Киевом 10 марта рассказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, российская сторона была вынуждена потратить миллиарды из-за действий Украины, а также из-за энергетической и транспортной блокады полуострова.

Идущий от Днепра Северо-Крымский канал в прошлом обеспечивал более 80 процентов потребностей Крыма в пресной воде. После присоединения его к России в 2014 году Украина перекрыла канал. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.