В Крыму назвали Порошенко причастным к водной блокаде

Глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов в разговоре с РИА Новости назвал бывшего президента Украины Петра Порошенко причастным к водной блокаде Крыма.

«У нас есть доказательства, что перекрытие Северо-Крымского канала происходило с одобрения и под контролем Петра Порошенко», — сказал он, добавив, что материалы будут переданы в следственные органы.

Кроме того, по его словам, Порошенко также может фигурировать в исках и по другим блокадам, устроенным в отношении Крыма.

Ранее сообщалось, что Крым предъявит иски по водной блокаде трем гражданам Украины, выступившим ее организаторами. Председатель парламента республики Владимир Константинов заявил, что их предъявят депутату Верховной Рады Украины Мустафе Джемилеву и бывшим депутатам Рефату Чубарову и Андрею Сенченко. Чиновник добавил, что ответственность за водную блокаду Крыма несет как нынешнее, так и предыдущее руководство Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.