В России ответили на претензии НАТО из-за доступа в Черное море

Депутаты Госдумы в беседе РИА Новости ответили на претензии НАТО из-за планов закрыть доступ в Черное море и Азов.

По словам депутата Руслана Бальбека, подобные призывы альянса должны «звучать перед другой аудиторией». «Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи», — сказал Бальбек.

При этом депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что Россия действует исключительно в рамках национального и международного права, в частности морского права.

Кроме того, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил о правомерности перекрытия части акватории пределах территориальных вод России. «Меры Москвы оправданы и целесообразны, учитывая постоянное нагнетание обстановки», — считает он.

14 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. МИД Украины выразил протест против закрытия некоторой части акватории Азовского моря и назвал это попыткой нарушения норм международного права. Пентагон в свою очередь потребовал от России отказаться от запрета иностранным судам входить в ряд морских районов.