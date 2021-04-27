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В Германии призвали разрешить конфликт в Донбассе в «диалоге, а не на дуэли»

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Markus Schreiber / Reuters

Конфликт в Донбассе необходимо разрешить в «диалоге, а не на дуэли». Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, его слова приводит ТАСС.

Маас поприветствовал решение России отвести войска от границы с Украиной, но подчеркнул важность следующих шагов. В частности, немецкий министр призвал к «снятию блокады в районах в акватории Черного моря и прекращению нарушений перемирия на Украине».

Ранее Хайко Маас заявил о критическом этапе минского процесса и «нормандского формата» урегулирования конфликта в Донбассе. Дипломат констатировал, что в ближайшее время станет ясно, будут ли Минские соглашения будут полностью реализована или же предстоит иметь дело с замороженным конфликтом.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника возвращаются на места с 23 апреля.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.

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