Зеленский призвал создать новый формат переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.

«Может быть расширение, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны», — заявил он во время поездки в Херсонскую область.

При этом Зеленский заявил, что отказываться от Минских соглашений не стоит.

Ранее украинский лидер предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате», включив в него США. Нынешнее содержание «Минска-2» не помогает завершить конфликт, так как служит «целям прошлого», заявил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Зеленского тревожным сигналом.