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Кремль ответил на предложение Зеленского переписать Минские соглашения

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Предложение президента Украины Владимира Зеленского переписать Минские соглашения является тревожным сигналом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Песков сказал, что есть смысл обратить внимание на интервью Зеленского газете Financial Times, в котором он «говорил о необходимости изменения "минского формата", добавления других стран и так далее». «Это очередной тревожный сигнал», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее 26 апреля президент Украины предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США. По его словам, текущее содержание «Минска-2» не помогает завершить конфликт в регионе, так как служит «целям прошлого, а не настоящего». При этом Зеленский пожелал «большей гибкости» отдельных положений документа, так как в действующей редакции их выполнить почти невозможно.

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак отверг намерение властей создать новый формат переговоров по Донбассу с участием США. Он отметил, что страна никогда не вела и не ведет переговоров на эту тему, так как любые изменения должны согласовываться с участниками уже существующего «нормандского формата».

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