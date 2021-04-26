Кремль ответил на предложение Зеленского переписать Минские соглашения

Предложение президента Украины Владимира Зеленского переписать Минские соглашения является тревожным сигналом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

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Песков сказал, что есть смысл обратить внимание на интервью Зеленского газете Financial Times, в котором он «говорил о необходимости изменения "минского формата", добавления других стран и так далее». «Это очередной тревожный сигнал», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее 26 апреля президент Украины предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США. По его словам, текущее содержание «Минска-2» не помогает завершить конфликт в регионе, так как служит «целям прошлого, а не настоящего». При этом Зеленский пожелал «большей гибкости» отдельных положений документа, так как в действующей редакции их выполнить почти невозможно.

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак отверг намерение властей создать новый формат переговоров по Донбассу с участием США. Он отметил, что страна никогда не вела и не ведет переговоров на эту тему, так как любые изменения должны согласовываться с участниками уже существующего «нормандского формата».