Украина отвергла намерение создать новый формат переговоров с участием США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Liga.net отверг намерение властей создать новый формат переговоров по Донбассу с участием США.

По его словам, страна никогда не вела и не ведет переговоров на эту тему, так как любые изменения должны согласовываться с участниками уже существующего «нормандского формата». «Это было бы нечестно по отношению к нашим партнерам — Германии и Франции», — пояснил Ермак. Он также выразил уверенность, что рано или поздно усилия Киева в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и «нормандского формата» позволят добиться «нужного результата» — вернуть Донбасс под контроль Украины.

Кроме того, Ермак заверил, что перенос переговоров с представителями России и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) из Минска не стоит на повестке дня у украинских властей, так как в настоящее время они проходят в формате видеоконференций. «Когда мы вернемся к необходимости встреч, тогда будем рассматривать какие-то варианты», — добавил он.

Украина неоднократно предлагала расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США. В частности, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, помимо Соединенных Штатов, к ним можно привлечь Великобританию или Канаду. Предложения о прямом диалоге с представителями ДНР и ЛНР политик отверг.

Ранее глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук отказался от поездок на переговоры в Минск из-за зависимого положения Белоруссии по отношению к России. «Я туда не поеду, думаю, и делегация туда не поедет», — сказал Кравчук и добавил, что президент республики Александр Лукашенко попросту превратился в «российского вассала».