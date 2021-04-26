Зеленский предложил переписать Минские соглашения и привлечь к переговорам США

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США.

По его словам, текущее содержание «Минска-2» не помогает завершить конфликт в регионе, так как служит «целям прошлого, а не настоящего». При этом политик пожелал «большей гибкости» отдельных положений документа, так как в действующей редакции их выполнить почти невозможно. «Мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что, помимо США, в переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада, но предложения о прямом диалоге с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отверг. Глава государства также подчеркнул, что готов обсуждать вопросы урегулирования ситуации с президентом России Владимиром Путиным и украинскую сторону «не волнует место проведения, речь идет о содержании».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой Зеленский попросил провести переговоры с Путиным о Донбассе ДНР и Украина обвиняют друг друга в обстрелах и готовятся к полномасштабным боям

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время. Глава Украины пообещал ответить на предложение.

Позже ряд украинских политиков и официальных представителей Киева отвергли возможность визита Зеленского в Москву. В частности, первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что приглашение российского лидера является призывом приехать «на поклон», а сама встреча должна проходить только в нейтральной стране. От идеи пригласить Путина в Киев Украина также отказалась.