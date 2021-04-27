Зеленский проверил боеготовность войск на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский проверил боеготовность войск в Херсонской области на границе с Крымом. Об этом 27 апреля сообщил офис главы государства.

Зеленский посетил передовые позиции, осмотрел блиндаж и окопы и пообщался с военнослужащими. Он также посетил базовый лагерь военных, где в модульном городке осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал. Президент передал подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

«Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии — техническое и психологическое», — сказал Зеленский, добавив, что армия должна быть готова к тому, что «в любой момент может быть возвращение войск к границам».

В начале апреля Зеленский приехал на передовую в Донбассе.