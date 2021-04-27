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В Германии заявили о критическом этапе «нормандского формата»

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: HAZEM AHMED / Reuters

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о критическом этапе минского процесса и «нормандского формата» урегулирования конфликта в Донбассе. Его слова передает РИА Новости.

«Скоро будет ясно, будет ли там продолжение, будет ли когда-либо полная реализация минских соглашений. Если нет, то все будет двигаться к тому, что мы будем иметь дело с замороженным конфликтом», — констатировал он, добавив, что стороны не хотят допустить такого ни при каких обстоятельствах.

Ранее Хайко Маас оценил актуальность «нормандского формата». По его словам, работа в таком режиме вполне подходит для деэскалации в регионе, но уточнил что пока не может сказать, увенчаются ли переговоры «четверки» успехом.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.

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