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В России оценили идею подключения США к «нормандскому формату»

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил идею подключения США к «нормандскому формату». Об этом сообщает РИА Новости.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате"», — заявил он.

В январе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о возможном привлечении США к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе. «Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной», — сказал глава ведомства.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры их лидеров состоялись в конце 2019 года. На встрече были достигнуты договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.

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