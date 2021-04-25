Названы сроки возможной встречи Путина и Байдена

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может состояться в июне текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова помощника российского лидера Юрия Ушакова.

По его словам, между странами существуют предварительные договоренности о конкретных датах ее проведения, однако они пока не раскрываются. «Я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь», — заверил Ушаков.

При этом он подчеркнул, что Москва получает из Вашингтона сигналы о реальном желании провести эти переговоры и обсудить вопросы двусторонних отношений. «В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно», — добавил помощник главы государства.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.