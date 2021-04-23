Байден обрадовался призыву Путина работать над проблемами климата вместе

Президент США Джо Байден обрадовался призыву российского коллеги Владимира Путина вместе работать над проблемами климата. Американского политика цитирует Reuters.

«Когда мы инвестируем в устойчивость климата и его инфраструктуру, мы создаем новые возможности для всех вокруг», — считает Байден.

Климатический онлайн-саммит прошел 22 апреля. Мероприятие было посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Выступивший на саммите Путин призвал все страны объединиться в рамках совместных международных проектов по борьбе с изменением климата. «Считаем, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций», — сказал глава государства.

Парижское соглашение по климату было принято в столице Франции 12 декабря 2015. Документ закрепил целью не допустить повышения среднегодовой температуры на планете более чем на 2 градуса по Цельсию к 2100 году, а также принять меры по удержанию роста температуры в пределах 1,5 градуса.