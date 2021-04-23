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Байден обрадовался призыву Путина работать над проблемами климата вместе

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден обрадовался призыву российского коллеги Владимира Путина вместе работать над проблемами климата. Американского политика цитирует Reuters.

«Когда мы инвестируем в устойчивость климата и его инфраструктуру, мы создаем новые возможности для всех вокруг», — считает Байден.

Климатический онлайн-саммит прошел 22 апреля. Мероприятие было посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Выступивший на саммите Путин призвал все страны объединиться в рамках совместных международных проектов по борьбе с изменением климата. «Считаем, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций», — сказал глава государства.

Парижское соглашение по климату было принято в столице Франции 12 декабря 2015. Документ закрепил целью не допустить повышения среднегодовой температуры на планете более чем на 2 градуса по Цельсию к 2100 году, а также принять меры по удержанию роста температуры в пределах 1,5 градуса.

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