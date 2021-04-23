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Грета Тунберг обвинила страны в использовании нефти

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Грета Тунберг
Грета Тунберг
Фото: @gretathunberg

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила страны в использовании ископаемого топлива, к которому относится нефть, каменный угль, торф и другие виды горючего. По словам девушки, произнесенным на видеоконференции по климату, власти стран делают недостаточно для изменения климата, передает ТАСС.

«Сегодня 2021 год. И тот факт, что мы все еще ведем эту дискуссию, более того, по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива прямо или косвенно — через налоги — является позором», — заявила Тунберг, добавив, что только запретом на дотации на ископаемое топливо можно добиться соблюдения Парижского соглашения по климату.

Активистка отметила, что меры политиков основаны на позитивных прогнозах, в то время как климатический кризис игнорируется. Она подчеркнула, что бездействие не сможет долго сходить политикам с рук.

Онлайн-саммит по климату, в котором приняли участие 40 мировых лидеров, прошел 22 апреля. Мероприятие было посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Выступивший на саммите президент России Владимир Путин призвал все страны объединиться в рамках совместных международных проектов по борьбе с изменением климата.

Парижское соглашение по климату было принято в столице Франции 12 декабря 2015. Документ закрепил целью не допустить повышения среднегодовой температуры на планете более чем на 2 градуса по Цельсию к 2100 году, а также принять меры по удержанию роста температуры в пределах 1,5 градуса.

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