Европейцы устыдились и отказались летать на самолетах

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Европейцы стыдятся экологического вреда от самолетов и отказываются от полетов в пользу передвижения на поездах. Об этом пишет Deutsche Welle (DW).

Это наблюдается в Швеции и Германии — в них впервые за десять лет люди стали меньше летать на самолетах. Шведские аэропорты в 2019 году приняли на 4 процента меньше пассажиров, чем в 2018-м, а авиакомпании перевезли на 2 процента меньше людей (на рейсах внутри страны — на 9 процентов меньше).

Немецкие авиакомпании доставили на 0,4 процента меньше пассажиров, спад перевозок внутри страны составил 2 процента. Причиной сокращения называют движение Flight shame («летать стыдно»). Его сторонники выступают за отказ от перелетов из-за загрязнения самолетами окружающей среды и предлагают взамен ездить на поездах.

Параллельно в Европе наблюдается рост пассажиропотока на железнодорожных магистралях. Например, национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn (DB) в 2019 году перевез рекордное число пассажиров поездов дальнего следования — 71,8 миллиона за первое полугодие и около 150 миллионов человек за год.

Из-за увеличения трафика с новыми проблемами могут столкнуться железнодорожные сети Европы, которые итак страдают от недостатка финансирования и устаревшей инфраструктуры. По данным DW, 33 тысячи километров железных дорог Германии перегружены и не обновляются своевременно из-за нехватки средств. Из-за этого почти каждый четвертый поезд DB прибывал на станцию с опозданием в 2019 году. В Великобритании ситуация еще хуже — опаздывает каждый третий поезд, они часто переполнены.

В Европе все большую популярность набирает движение в защиту экологии. В 2019 году его символом стала шведская школьница Грета Тунберг, которая отказывается от самолетов и передвигается на поездах. В сентябре она выступила на саммите по климату в ООН, а в декабре ее признали человеком года по версии журнала Time.

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