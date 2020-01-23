Украина передаст железную дорогу немцам

Киев намерен отдать железнодорожную компанию «Укрзализныця» в управление немецкому Deutsche Bahn. О передаче железной дороги рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, его слова приводит РИА Новости.

«Да, мы хотим отдать немцам в управление на десять лет железную дорогу», — подтвердил глава украинского правительства во время экономического форума в Давосе. В то же время представитель немецкого концерна уточнил, что речь идет не о непосредственном управлении: Deutsche Bahn будет консультировать «Укрзализныцию».

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Предполагается, что сначала в Deutsche Bahn проведут аудит и разработают план развития украинской компании. Тогда же создадут договорную базу, на основании которой немецкие специалисты смогут работать в «Укрзализныце». Президент украинского Центра аграрной логистики и инфраструктуры Владислав Белах говорил о том, что переход украинских железных дорог под контроль немцев произойдет после подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве.

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