Украинской железной дороге предсказали переход под контроль немцев

Украинский железнодорожный перевозчик «Укрзализныця» в рамках сотрудничества с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn может пригласить руководство из Германии. Такое предположение в статье на портале «Экономическая правда» высказал президент украинского Центра аграрной логистики и инфраструктуры Владислав Белах.

Он предсказал, что переход украинских железных дорог под контроль немцев произойдет после подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве. В нем Германия обязуется предоставить техническую и управленческую помощь Украине.

Делегация из Европы побывала на Украине на прошлой неделе. Согласно готовящемуся документу, на первом этапе в Deutsche Bahn проведут аудит и разработают план развития украинской компании. Тогда же создадут договорную базу, на основании которой немецкие специалисты смогут работать в «Укрзализныце».

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Белах выразил надежду, что речь пойдет не о консультантах, а руководителях подразделений. По его мнению, в противном случае Deutsche Bahn не стал бы принимать участие в проекте, поскольку здесь требуется не модернизировать работающее предприятие, а пытаться спасти полуразрушенное и находящееся в многолетнем кризисе.

Эксперт отметил, что у нынешнего правительства Украины амбициозные планы по развитию перевозчика, но сейчас компания в разы сокращает вагонный парк и теряет специалистов. Если не применить экстренные меры, уверен он, предприятие развалится.

Ранее «Укрзализныця» стала первой украинской госкомпанией, которая объявила о намерении выйти на зарубежный фондовый рынок. Председатель правления «Украинских железных дорог» Евгений Кравцов пообещал, что подготовительный период займет не более трех лет.

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