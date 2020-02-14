В России решили сделать Грету Тунберг брендом

Адвокатское бюро «Объединенная адвокатская группа» подало в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Грета Тунберг», «Школьная забастовка за климат», Fridays For Future и FFF. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает агентство «Москва».

Такие бренды просят зарегистрировать в России по классам, позволяющим выпускать одежду, обувь, головные уборы, молочные продукты, мясо, рыбу, соусы, кофе, чай, шоколад, а также заниматься рекламой и организацией политических движений.

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В адвокатском бюро указали, что шведская экоактивистка не подавала заявку на регистрацию товарных знаков в России, а брендом ее решили сделать для того, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. По словам представителя компании, под указанными наименованиями могут производить, например, экотовары.

Президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов предположил, что «Объединенная адвокатская группа» занимается «патентным троллингом» и настоящая Грета Тунберг сможет через суд вернуть себе все права. По его словам, общемировая стоимость торговой марки с ее именем оценивается в шесть миллиардов долларов.

Ранее экоактивистка подала заявку на регистрацию бренда со своим именем и именем своего движения Fridays For Future (школьные забастовки за климат, проходящие по всему миру). Она объяснила, что таким образом хочет защитить их от неправомерного использования, которое происходит в том числе в коммерческих целях.

Грета Тунберг стала лицом мирового экоактивизма после того, как в сентябре 2019 года выступила на саммите по климату в ООН. В декабре журнал Time признал ее человеком года.

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