Грета Тунберг станет товарным знаком

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Это действие нужно для защиты движения и его деятельности», — рассказала Тунберг, добавив, что зачастую ее имя и название движения Fridays For Future (школьные забастовки за климат, проходящие по всему миру) стали использовать неправомерно, в том числе и в коммерческих целях без ее согласия.

Она также рассказала о случаях, когда люди представляются Гретой Тунберг, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ и деятелями искусства.

Грета Тунберг является одной из лидеров мирового экоактивизма. В сентябре 2019 года она выступила на саммите по климату в ООН, обвинив в своей речи политиков в краже детства у ее поколения. В декабре 2019-го 17-летнюю Тунберг признали человеком года по версии журнала Time. В одном их интервью отец Греты Сванте Тунберг рассказал, что дочь занялась общественной деятельностью после длительной депрессии.

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