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Стало известно о депрессии Греты Тунберг

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Грета Тунберг
Грета Тунберг

Экоактивистка Грета Тунберг занялась общественной деятельностью после длительной депрессии. Об этом стало известно после интервью ее отца Сванте Тунберга BBC News.

Отец раскрыл информацию, что за несколько лет до первых забастовок у Греты была сильная депрессия, в результате чего она перестала есть и ходить в школу. После этого подросток заинтересовалась экоактивизмом. При этом отец сначала отрицательно относился к выбору ее деятельности. Однако он отметил, что сейчас больше всего беспокоится из-за фейковых новостей и ненависти к его дочери.

Сванте также рассказал, что стал веганом из-за убеждений Греты. В это же время мать девушки певица Малена Эрнман отказалась от авиаперелетов, что также дало много энергии их дочке. Известно, что в 12 лет Грете поставили диагноз синдром Аспергера — одну из форм аутизма.

Грета Тунберг — один из лидеров мирового экоактивизма. В сентябре девушка выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи школьница обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, поскольку передали молодежи все накопившиеся у человечества проблемы, которые связаны с изменениями климата. Она также заявила, что на их плечи переложили решение этих вопросов. После своего эмоционального выступления Тунберг сразу стала героиней интернет-мемов.

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