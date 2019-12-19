Пожелавшего спустить собак на Грету Тунберг шведа осудили

Стокгольмский окружной суд вынес приговор мужчине, который угрожал активистке Грете Тунберг и ее матери, певице Малене Эрнман. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 40-летнего мужчину из Спаррехольма приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ. Среди прочего, в анонимных письмах содержались угрозы расстрелять активистку из снайперской винтовки и спустить на нее собак.

Мужчина также пригрозил убить Эрнман, если Тунберг публично не заявит, что авиаперелеты не влияют на окружающую среду. Сам пожелавший расправиться с активисткой преступник в оправдание заявил, что таким образом хотел только напугать экоактивистку.

16 декабря Тунберг уличили во лжи после того, как она опубликовала фотографию якобы из переполненного поезда в Германии. На снимке активистка сидит на полу, возвращаясь с климатического саммита в Мадриде в Швецию. Она пояснила, что ее поезд из Базеля отменили, поэтому ей пришлось ехать другими поездами без места. В ответ железнодорожная компания предложила ей рассказать о своей поездке в первом классе.

Ранее Тунберг заявила, что хочет сделать перерыв в своей деятельности. Она планирует вернуться домой к Рождеству, а затем какое-то время отдыхать. По ее словам, если не делать перерывы, то «ты не сможешь заниматься этим все время».

Грета Тунберг — один из лидеров мирового экоактивизма. В сентябре девушка выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи школьница обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, поскольку передали молодежи все накопившиеся у человечества проблемы, которые связаны с изменениями климата. Она также заявила, что на их плечи переложили решение этих вопросов. После своего эмоционального выступления Тунберг сразу стала героиней интернет-мемов.

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