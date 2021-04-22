Стало известно о готовности Байдена официально признать геноцид армян

Президент США Джо Байден готов официально признать геноцид армянского народа Османской империей в начале XX века и может сделать это в ближайшее время. Об этом стало известно The Wall Street Journal от американских официальных лиц. По их мнению, такой шаг может еще больше обострить отношения между США и Турцией.

По их словам, Байден назовет геноцидом депортацию, голод и резню армян со стороны турок-османов, начатую в 1915 году, во время ежегодного заявления, приуроченного к Дню памяти жертв геноцида армян 24 апреля. Источники издания отметили, что никаких окончательных решений на этот счет не принято, Байден мог бы сделать символическое заявление, не называя убийства армян геноцидом, как это делали другие президенты.

Ранее директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян рассказал, что официальное признание геноцида армянского народа со стороны США могло бы стать способом сдержать турецкую экспансию. Он добавил, что после окончания выборов в США в администрацию Байдена от имени института было направлено письмо, в котором главе государства напомнили о его обещании и попросили ускорить необходимые процедуры. Исследователь также выразил надежду, что этот процесс получит продолжение в виде отдельных законов и санкций против Анкары.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. По версии Армении, с 1915 по 1923 годы турецкие войска намеренно перемещали сотни тысяч людей в непригодные для жизни условия, что привело к миллионам смертей среди армянского населения, голоду и потерей армянами своих земель. Турция утверждает, что цели убивать людей власти страны перед собой не ставили. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.