В Армении рассказали о способе США «осадить» Турцию

Официальное признание геноцида армянского народа со стороны США могло бы стать способом сдержать турецкую экспансию. Об этом в ответе на запрос «Sputnik Армения» рассказал директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян.

По его словам, признать факт целенаправленного истребления армян Османской империей в начале XX века следует лично президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену. Ученый уверен, что принципиальная позиция политика в этом вопросе могла бы «многое изменить». «Он еще во время предвыборный кампании обещал в случае избрания президентом признать Геноцид армян», — сказал Марутян.

Он добавил, что после окончания выборов в США в администрацию Байдена от имени института было направлено письмо, в котором главе государства напомнили о его обещании и попросили ускорить необходимые процедуры. Исследователь также выразил надежду, что этот процесс получит продолжение в виде отдельных законов и санкций против Анкары. «Последняя война в Карабахе наглядно продемонстрировала, что политика Турции не изменилась, и признание Геноцида армян со стороны США может как-то ее осадить», — подчеркнул директор.

Турция прекратила дипломатические отношения с Арменией в 1993 году. Поводом для этого стало требование Еревана признать геноцид армян в Османской империи. По версии Армении, с 1915 по 1923 годы турецкие войска намеренно перемещали сотни тысяч людей в непригодные для жизни условия, что привело к миллионам смертей среди армянского населения, голоду и потерей армянами своих земель. Турция утверждает, что цели убивать людей власти страны перед собой не ставили. Факт геноцида армян признан многими странами, в частности Россией, Францией, Италией и Германией.