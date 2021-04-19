Ошибка в турецком сериале про территорию Нагорного Карабаха вызвала скандал

Ошибка в турецком сериале вызвала скандал в Турции и Азербайджане. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Уточняется, что местные СМИ возмутил последний эпизод шоу Akinci («Нападающий»), в котором показывают карту — на ней территория Нагорного Карабаха и Азербайджана указана как Армения. Этот момент журналисты назвали технической ошибкой. Cоздатели сериала пока не комментировали серию.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. В итоге Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.