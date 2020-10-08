Армяне и азербайджанцы атаковали Пенелопу Крус из-за фото с флагом

Армяне и азербайджанцы атаковали испанскую актрису Пенелопу Крус из-за фото с колумбийским флагом, которое она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Знаменитость выложила постер нового фильма «355». На нем она запечатлена на фоне трех полос: желтой, синей и красной. Некоторые подписчики предположили, что это флаг Армении. В комментариях они начали обсуждать, кому принадлежит Нагорный Карабах, а также предположили, что Крус поддерживает в этом вопросе армян.

Материалы по теме «Надень форму, сынок, и иди» Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?

Артистке пришлось пояснить, что на постере изображен колумбийский флаг. Она отметила, что исполняет в ленте «355» роль колмубийки Грасиелы. Тем не менее комментаторы продолжили спорить под постом, который собрал более 20 тысяч лайков.

Часть юзеров посмеялись над армянами, отметив, что те даже не знают, как выглядит их родной флаг. «Колумбия, вы исконно армянская земля, вы не знали? И у Пенелопы фамилия не Крус, а Крузян», — пошутил пользователь с ником teyyubzade_01.

Армяне, в свою очередь, указали на то, что они не благодарили актрису за поддержку. «Найдите мне комментарий хотя бы одного армянина, утверждающего, что это флаг Армении. Ребята, у вас уже галлюцинации?» — возмутилась пользовательница arp_petrosyan15.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.