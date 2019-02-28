Пенелопа Крус и Хавьер Бардем нашли необычное применение своим «Оскарам»

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус превратили свои «Оскары» в ночники. Об этом актер рассказал на шоу Конана О'Брайена. Ролик с интервью опубликован на YouTube-канале Team Coco.

Бардем признался, что он и его жена хранят награды на прикроватном столике. По его словам, золотые статуэтки оборудованы специальными электрическими лампочками.

«Мы включаем их и читаем. Кстати, мы читаем очень много книг, потому что это единственный способ напомнить себе, насколько мы хороши, потому что для нас "Оскары" всегда включены», — пошутил артист.

«И когда к нам приходят наши гости, например, Джоконда или Джон Леннон, мы их приглашаем в кровать почитать книги, чтобы они увидели "Оскары"», — добавил он.

49-летний Бардем и 44-летняя Крус познакомились в 1992 году на съемках фильма Бигаса Луны «Ветчина, ветчина». В 2010 году они поженились. У пары двое детей.

Артистка получила «Оскар» за роль второго плана в киноленте Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». Ее супруга наградили за картину братьев Коэн «Старикам тут не место», где он появился в образе наемного убийцы Антона Чигура.

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