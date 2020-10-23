Количество армян в России объяснили геноцидом

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с открытым письмом. Оно опубликовано на его странице в Facebook.

Арутюнян подчеркнул, что между Россией и Нагорным Карабахом (Арцахом) исторически сложились тесные отношения.

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«Значительная часть представителей трехмиллионной армянской диаспоры России являются выходцами из Арцаха, среди которых немало насильственно депортированных в результате осуществленных в конце 1980-х — начале 1990-х годов властями Азербайджана политики геноцида и этнических чисток», — объяснил он количество армян в России.

Арутюнян добавил, что «Азербайджан по сей день продолжает проводить эту политику геноцида».

Он попросил Путина сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. НКР признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.