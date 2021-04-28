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Блинкен рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена

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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о ведущемся обсуждении встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Он заявил об этом в интервью CNN, передает ТАСС.

Ему не известно, принял ли Путин приглашение американского коллеги.

«Не знаю, было ли оно формально принято, но мы говорим об этом, о дате возможной встречи», — объяснил он.

Также в интервью Блинкен назвал условие переговоров с Россией по ряду вопросов, включая тему стратегической стабильности. Госсек заявил, что они возможны, если президент России Владимир Путин «решит не проводить эскалацию».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о сроках возможной встречи Путина и Байдена. Как сказала Псаки, на данный момент никаких подтвержденных деталей встречи, в том числе и ее возможных сроков, пока что нет. «Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим», — отметила она.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

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