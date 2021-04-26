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Белый дом ответил на вопрос о сроках возможной встречи Путина и Байдена

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Фото: TOM BRENNER / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о сроках возможной встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Ее слова передает ТАСС.

Как сказала Псаки, на данный момент никаких подтвержденных деталей встречи, в том числе и ее возможных сроков, пока что нет. «Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим», — отметила она.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что встреча президентов России и США может состояться в июне текущего года. По его словам, между странами существуют предварительные договоренности о конкретных датах ее проведения, однако они пока не раскрываются.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

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