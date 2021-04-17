В Австрии назвали «большой честью» возможность провести встречу Путина и Байдена

Власти Австрии вместе с Москвой и Вашингтоном прорабатывают вопрос о проведении в Вене встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом австрийский канцлер Себастьян Курц рассказал в видеоинтервью The Pioneer журналисту Габору Штайнгарту.

Он отметил, что для мира и Европы проведение этой встречи будет позитивным моментом вне зависимости от места. «Но если она состоится в Вене, для нас это большая честь», — добавил Курц. Он также назвал ситуацию в Донбассе тревожной. «Не думаю, что заигрывание с НАТО успокоит ситуацию», — заявил глава австрийского правительства.

Ранее, 13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров пригласил Путина на двусторонний саммит на нейтральной территории. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президенты, возможно, встретятся очно предстоящим летом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такую инициативу правильной. По его словам, «когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие».